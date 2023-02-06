رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين العراق وايران

2023/02/06 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن “رشيد أستقبل، اليوم الاثنين، في قصر بغداد، وكيل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور … Readmore

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