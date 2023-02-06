الحلبوسي والسوداني يؤكدان أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2023/02/06 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيسا مجلسي النواب والوزراء، اليوم الاثنين، على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد،"، مؤكدا على "أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وبين البيان أنه "تم بحث عددٍ من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والتشريعية التي لها تماس بحياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم".

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