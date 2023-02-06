السوداني يتسلم دراسة من البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار

2023/02/06 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن تسلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دراسة بشأن اسعار صرف الدولار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "السوداني تسلم قبل قليل دراسة من البنك المركزي العراقي تتضمن خفض سعر صرف الدولار".

وكان الإطار التنسيقي قد أصدر، امس الاحد، بياناً بشأن تطورات المشهد السياسي والأمني، فضلاً عن تقلبات سعر صرف الدولار.

وذكر الإطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد اجتماعا في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء وتم التداول بتطورات المشهد السياسي والامني، فضلا عن مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي يعتزم الاخير تقديمه الى مجلس النواب".

ووفقا للبيان فقد "قدم رئيس الوزراء شرحا مفصلا عن الاليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، فضلا عن الحوارات التي اجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي".

هذا ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 170 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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