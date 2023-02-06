الرئيس العراقي يعزي بضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

2023/02/06 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عزى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، بضحايا الزلزال الذي وقع في الدولتين الجارتين سوريا وتركيا.

وقال الرئيس في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "نتابع بحزن نبأ سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، اليوم".

وتقدم الرئيس"بأحر التعازي لعائلاتهم"، مضيفا "مشاعرنا مع الشعبين الصديقين بهذا الحادث المفجع"، متمنيا "الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم ومحبيهم والشفاء العاجل للمصابين".

هذا وتعرضت مناطق في تركيا وسوريا، فجر اليوم الى زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر ادى الى انهيار ابنية سكنية، فيما اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا، في حين اعلنت وزارة الصحة السورية مصرع 237 شخصا واصابة 639 آخرين في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس.

تحرير: أ.غ

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