نخب متنفذة ورجال أعمال محميون يديرون صفقات تهريب الأدوية في العراق

2023/02/06 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعترف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بانعدام الرقابة والاستيراد العشوائي للأدوية،...

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