اقليم كردستان يوقف تصدير النفط إلى تركيا

2023/02/06 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ايقاف تصدير ...

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