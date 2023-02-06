2023/02/06 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها للسوداني المركز الخبري الوطني.

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