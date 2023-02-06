تعرض قلعة قديمة استخدمها الرومان والبيزنطيون للدمار في زلزال تركيا

2023/02/06 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين أضرارًا بالغة بقلعة "غازي عنتاب"، وهي عبارة عن موقع تاريخي، ومعلم سياحي في جنوب شرق تركيا.

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