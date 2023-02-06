رئيس البرلمان يقدم التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا

2023/02/06 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التعازي والمواساة بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

وقال رئيس البرلمان في تغريدة على “تويتر” إنه “نتقدَّم بأحرِّ التعازي والمواساة بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، ونعبِّر عن تضامننا مع الشعبين الجارين لتجاوز هذه المحنة”.

وأضاف “خالص الدعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء والعافية للمصابين”.

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