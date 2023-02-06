المراصد العراقية الزلزالية تسجل حدوث هزة ارضية ثانية بتركيا

2023/02/06 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت المراصد العراقية الزلزالية، حدوث هزة ارضية ثانية بتركيا.

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