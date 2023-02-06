القبض على 33 متهماً بينهم بالارهاب في 4 محافظات

2023/02/06 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 33 متهماً بينهم إرهابيين في محافظات بغداد والانبار وميسان وكركوك.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ميسان والفرق الخامسة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ذاتها".

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب و30 متهما بقضايا متنوعة في اليوسفية والدورة والكحلاء والمجر الكبير وقلعة صالح والرطبة وسيطرتي الطرابشة والشهيد أوس وناحية الزاب".

وأشار الى أنه "تكفلت مفارز الاستخبارات بتسليم المتهمين إلى جهات الطلب أصولياً".

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