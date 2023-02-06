بمعدل انقطاع نحو 20 ساعة يومياً.. ديالى تفقد 250 ميكا واط من تجهيز الكهرباء

2023/02/06 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن انقطاع مفاجئ من المنظومة الوطنية للكهرباء بلغ 250 ميكا واط من حصة محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "السيطرة المركزية في بغداد قطعت بشكل مفاجئ 250 ميكا واط من حصة ديالى، دون سابق انذار لتعود ازمة الطاقة مرة أخرى وتصل ساعات القطع الى 18-20 ساعة يوميا".

وأضاف، ان " ديالى تحصل حاليا على 450 ميكا واط فقط 400 منها عن طريق خط "ميرساد" الناقل للكهرباء المستوردة من إيران و50 ميكا من بغداد وهي تمثل 25% من حاجة المحافظة الفعلية للطاقة والتي تصل الى 1800 ميكا واط في اوقات الذروة".

واشار الى ان" وضع الطاقة صعب وحرج في جميع مناطق ديالى دون استثناء".

ويبلغ معدل التجهيز الكهربائي في ديالى منذ اكثر من شهر 8-10 ساعات يوميا بسبب توقف الخط الايراني ومشاكل المنظومة الوطنية الى جانب مشاكل الغاز الايراني المغذي لمحطات التوليد في البلاد.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

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