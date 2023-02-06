2023/02/06 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف مصدر مسؤول، الاثنين، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر قوله إن "البنك المركزي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أعلن، أمس الاحد، أن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد عدم وجود أيّة قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار ويقدمها إلى السوداني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار ويقدمها إلى السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).