مستشار في رئاسة الوزراء: سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي !

2023/02/06 | 15:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

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