بعد زلزالين.. مسؤول تركي ينبه من مئات الهزات الارتدادية

2023/02/06 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه مسؤول تركي من مئات الهزات الارتدادية المتوقعة، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا وخلفا آلاف القتلى والجرحى، الاثنين.

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