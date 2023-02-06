احدهم دهس مواطن.. القبض على 4 متهمين في بغداد

2023/02/06 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الاثنين القبض على 4 متهمين أحدهم أقدم على دهس مواطن وثلاثة آخرين طرفي مشاجرة في بغداد.وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز انه “ضمن الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية ، تمكّنت مفارز اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، من إلقاء القبض بوقت قياسي […]

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القبض على 4 متهمين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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