2023/02/06 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:لايوجد قانون مروري جديد يشمل “الغرامة والسجن” المركز الخبري الوطني.

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