حملة كبرى.. الإطاحة بنحو 200 أجنبي مخالف لقانون الإقامة في بغداد

2023/02/06 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاثنين، ضبط 175 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة، في "أكبر حملة تشنها المديرية في بغداد".

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