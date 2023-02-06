2023/02/06 | 16:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بعد تعرض أحد مكاتبنا في بغداد الخاصة باستقبال المواطنين، والنظر في...

ظهرت المقالة وزير العمل بشأن استهدف مكاتبه في بغداد: لن تثنينا وسنواصل العمل أولاً على المسلة.

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