2023/02/06 | 16:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا، الاثنين، عن إيقاف...

ظهرت المقالة 40 مصارعا تركيا محتجزون تحت الأنقاض نتيجة النزلزال أولاً على المسلة.

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