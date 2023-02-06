هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا

2023/02/06 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، لم تتأثر بالهزة الأرضية التي وقعت في تركيا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من 1000 كيلومتر.

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