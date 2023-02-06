أ ف ب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 783 قتيلا

2023/02/06 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت، اليوم الاثنين، حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 783 قتيلا.

وقالت وكالة فرانس بريس في تصريح لها تابعته (بغداد اليوم) إن "حصيلة عدد ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى 783 قتيلا وفقا للبيانات الرسمية وفرق الإنقاذ".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السورية بأن حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) بلغت 783 قتيلا و2284 مصابا، جراء الزلزال الذي وقع فجر الإثنين.

فيما أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء ) بأن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا (خارج سيطرة النظام) بلغ 380 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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