العراق يعلن عدم وقوع ضحايا من رعاياه في سوريا جراء الزلزال

2023/02/06 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق،

الاثنين، عدم تلقيها أي بلاغ بخصوص اي

ضحايا محتملين، بحادث الزلزال الذي

تعرضت له سوريا فجر اليوم وأوقع آلاف

الضحايا.

وذكر بيان للسفارة ، أنها "تؤكد تواصلها

مع الجها

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