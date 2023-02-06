المصرف العراقي للتجارة يعلن اعتماد آلية جديدة لتصريف الدولار للمسافرين

2023/02/06 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المصرف العراقي، اليوم الاثنين، اعتماد آلية عمل جديدة لتصريف الدولار للمسافرين.

وقال الخبير الإعلامي للمصرف العراقي، عقيل الشويلي في بيان، إن "عملية تصريف الدولار للمسافرين سارية عبر منفذنا في مطار بغداد الدولي حصراً، ولتسريع الإجراءات تم اعتماد آلية عمل جديدة والتي سيتم فيها إيداع المبالغ النقدية للمسافر بعملة الدينار العراقي في أحد فروع مصرفنا داخل بغداد أو فروعنا في المحافظات الأخرى، على أن يتم الإيداع خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة من موعد السفر".

وأضاف: "وسيتم استلام قيمة المبلغ بالدولار للمسافرين الذين ودعوا قيمة المبلغ الدينار في أحد فروع المصرف للمسافرين في يوم موعد السفر من خلال فرعنا في مطار بغداد الدولي حصراً بعد استكمال إجراءات السفر (Boarding pass) وبعد منطقة ختم الجواز وقبل الصعود إلى الطائرة".

ولفت إلى إن "المتطلبات المطلوبة هي المستمسكات الأصلية لكل مسافر (جواز السفر البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنيه نسخ ملونة)، وتذكرة السفر".

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