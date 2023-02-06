"بعيدة تماما".. مصر والمصريون أثناء وبعد الزلزال المدمر

2023/02/06 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر المصريون، الاثنين، بهزة أرضية قوية من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأسفر عن أكثر من 1480 قتيلا في البلدين، وفقا لحصيلة غير نهائية، أُعلنت ظهر الاثنين.

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