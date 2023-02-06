الوائلي يشدد بضرورة التنسيق بين عمل المنافذ والامانة العامة بما يخص “المواطنين”

2023/02/06 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، اليوم الاثنين، على ضرورة التنسيق بالعمل بين هيئة المنافذ الحدودية والامانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص شؤون المواطنين.وذكرت الهيئة في […]

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