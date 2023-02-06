السوداني يعزي ذوي ضحايا الزلزال الاخير ويوجه بإغاثة المتضررين

2023/02/06 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني، والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي، ومستلزمات للإيواء والإغاثة بشكل عاجل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس […]

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