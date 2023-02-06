2023/02/06 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية تتابع موضوع اختطاف العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم الاسدي، فيما تعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذا الفعل مهما كانت انتماءاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي حول اختطاف عالم عراقي بشؤون المياه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي حول اختطاف عالم عراقي بشؤون المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).