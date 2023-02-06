مستشار للسوداني: سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي

2023/02/06 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الاثنين، انه سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي .

وقال الناصري في تغريدة له، انه "سوف يتم تخفيض سعر صرف الدولار بحسب مقترح مقدم من البنك المركزي العراقي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وكشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.

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