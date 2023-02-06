الأنواء الجوية تحدد 3 مناطق عراقية هي الأكثر تعرضًا للهزات الأرضية

2023/02/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اكد مدير اعلام دائرة الانواء الجوية عامر الجابري، اليوم الاثنين، بأن العراق تعرض الى اكثر من 20 هزة ارضية ارتدادية بعد زلزال تركيا المدمر، فيما حدد مناطق من العراق هي الاكثر تعرضا للهزات.

وقال الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم): "رصدنا الزلزال المدمر في تركيا فجر اليوم والذي كانت درجته 7,8 وتم الشعور به في اقليم كردستان والموصل ومناطق اخرى وصولا الى العاصمة بغداد ثم تلاه زلزال اخر قرب مدينة غازي عنتاب التركية بقوة 7 درجات من بعد ظهر اليوم".

واضاف، أن "الزلزال يبعد عن حدود العراق اكثر من 460 كم ورغم ذلك شعرت به الكثير من المدن العراقية"، مؤكدا بأن "قوة تأثير الزلزال امتد الى قرابة الفي كم مربع وهذا ما يفسر شعور اهالي ليبيا به رغم بعد المسافة".

واشار الى ان "العراق تعرض الى اكثر من 20 هزة ارتدادية بعد زلزال تركيا المدمر خلال الساعات الماضية وجميعها كانت 3 درجات فما دون لذا كان الشعور بها محدودا للغاية دون اي خسائر بشرية او مادية"، مؤكدا بأن "الهزات والزلازل لايمكن التنبؤ بها عكس الانواء الجوية".

وتابع، ان "العراق يقع على صفيحة العربية القريبة من الصفحية الايرانية والتركيا وهي تتاثر بالهزات الارضية كما الحال في مدن السليمانية ومندلي وخانقين ومناطق اخرى وهي الاكثر تعرضا للهزات من غيرها من المدن".

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