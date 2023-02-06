فريق انقاذ عراقي يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات انقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال

2023/02/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أرسل الهلال الأحمر العراقي، اليوم الاثنين، فريق انقاذ عراقي إلى تركيا للمساعدة في عمليات انقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وقال الهلال الأحمر في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فريق إنقاذ عراقي توجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال".

وأضاف ان "60 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا".

وأوضح أن "المساعدات الإنسانية التي نقوم بإرسالها بتنسيق ودعم الحكومة العراقية".

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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