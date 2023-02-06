السوداني يبعث رسالة الى بشار الاسد

2023/02/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين برقية تعزية الى الرئيس السوري بشار الاسد، بالضحايا الذين وقعوا نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا ومصدره تركيا.

وعبر السوداني في البرقية التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، عن استعداد الجهات الحكومية العراقية لتقديم العون والمساعدة في اي مجال تطلبه حكومة سوريا الشقيقة واهالي المناطق المنكوبة.

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