2023/02/06 | 17:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، ان العراق يسعى...

ظهرت المقالة المالكي لـ لافروف: العراق يسعى لبناء علاقات متوازنة مع جميع الدول أولاً على المسلة.

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