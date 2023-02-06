2023/02/06 | 17:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت شركة خدمات التراسل الفوري تيليجرام، عن إطلاق أول تحديث لها...

ظهرت المقالة تيليجرام يطلق تحديثا جديدا مع 10 مميزات رئيسية أولاً على المسلة.

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