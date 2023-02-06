2023/02/06 | 17:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1lB3eueDsIw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. الدمار الذي لحق بمدينة عفرين بكورستان سوريا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. الدمار الذي لحق بمدينة عفرين بكورستان سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).