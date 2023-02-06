السوداني يستقبل وزير الخارجية الروسي

2023/02/06 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

ونقل لافروف، بحسب بيان لمكتب السوداني، “تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعدّدة”، مؤكدا “حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الارهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة”.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، بحسب البيان “عن حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء”، مبينا أنّ “الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة”.

وشهد اللقاء “التأكيد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الارهاب والتطرّف”.

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