انخفاض جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية

2023/02/06 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضًا كبيراً في الأسواق المحلية بعد تصريحات رسمية حول إعداد دراسة وإرسالها إلى رئيس الوزراء تتضمن تخفيض سعر الصرف.

وذكر مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن” أسعار صرف الدولار سجلت انخفاضاً كبيرا في تداول السوق المحلية حيث وصل سعر البيع 1600، بعد أن كان 1660 صباح اليوم”.وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي .وقال الناصري في تغريدة له على تويتر إنه” سوف يتم تخفيض سعر صرف الدولار بحسب مقترح مقدم من البنك المركزي العراقي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وكشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها إلى رئيس الوزراء.

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