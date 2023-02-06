ماذا سيتسبب ’التخفيض السياسي’ لسعر الدولار؟.. خبير يجيب

2023/02/06 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، اليوم الإثنين، عن تبعات ما وصفه “بالتخفيض السياسي” لسعر صرف الدولار، على إقرار الموازنة.وقال المرسومي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن “التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، […]

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خبير يجيب أولاً على ايرث نيوز.

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