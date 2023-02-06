بعد الزلزال المدمر.. بايدن يعبر عن

2023/02/06 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، عن "حزنه الكبير"، واعدا بتقديم المساعدة بعد زلزال مدمر بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا، موقعا أكثر من ألفي قتيل في حصيلة غير نهائية.

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