سوت مبنى بالأرض في ثوان.. مراسل تركي يوثق لحظة نجاته وزملائه من هزتين متتاليتين في بث مباشر

2023/02/06 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتكشف مشاهد الدمار في تركيا وسوريا، بعدما ضرب ما يوصف بأنه واحد من أقوى الزلازل منذ قرن المنطقة.إذ قُتل أكثر من 1600 شخص، وأصيب الآلاف بعد الزلزال الهائل الذي أصاب مقاطعة غازي عنتاب في تركيا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.ومع وجود عدد غير معروف من الأشخاص مدفونين تحت الأنقاض، قد يرتفع هذا العدد بشكل كبير.

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