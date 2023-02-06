آلاف القتلى والجرحى في سوريا وتركيا جراء زلزال بقوة 7,8 درجات

2023/02/06 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من تسجيل مصوّر لخدمة ا ف ب تي في بتاريخ 6 شباط/فبراير تظهر عناصر الإنقاذ أثناء بحثهم عن ضحايا زلزال بقوة 7,8 درجات في ديار بكر © ا ف ب تي في محمود بوزارصلان اسطنبول (أ ف ب) – بيروت- الزمان تجاوز عدد القتلى الفا في كل من تركيا وسوريا في زلزال قوي […]

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