شاهد بالفيديو.. كافيرو : العراق سيقترب من واشنطن و لن يبتعد عن ايران

2023/02/06 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UGBzdD-tZU0

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