الزلزال يهز الليرة التركية وبورصة اسطنبول

2023/02/06 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا، في تعاملات اليوم الاثنين، كذلك تراجعت بورصة اسطنبول، إذ زاد الزلزال القوي من الضغوطات على العملة التركية.

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت بغداد، سجلت العملة التركية 18.8297 ليرة للدولار، وقبل ذلك من التداولات بلغت العملة 18.8355 ليرة للدولار، وهو انخفاض قياسي للعملة التركية.

كما تراجع مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index بنسبة 4.30% إلى 4782.95 نقطة.

ويتوقع أن يتسبب الزالزال، الذي ضرب تركيا اليوم، في زيادة حدة الأعباء الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة.

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