الباحث الهولندي الشهير يتوقع زلزالًا اخر يضرب تركيا وسوريا والاردن غدًا بقوة أكبر

2023/02/06 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الباحث الهولندي في رصد الانشطة الزلزالية فرانك هوجربتس، أن يضرب زلزال جديد تركيا والاردن وسوريا يوم غد الثلاثاء، وبقوة 9.6 ريختر، وذلك بعد أن نجح بتوقع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا اليوم الاثنين.

وقال هوجربتس في تغريدة ، إنه “من المتوقع حدوث زلزال آخر في 7/2/2023 في الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش وهذه المرة سيكون بقوة M9.6 على ريختر جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا”.

وكان الباحث الهولندي فرانك هوجربتس في “المعهد الهولندي لأبحاث رصد النشاطات الزلزالية” قد توقع في تغريدة يوم 3 فبراير، حدوث زلزال قوته 7.5 درجة في “منطقة جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان”، أي قبل 3 ايام من وقوع الزلزال.

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