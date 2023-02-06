واعداً بتلبيتها.. رئيس البرلمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

2023/02/06 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب”.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، “حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، والسعي عبر المؤسسات التشريعية الممثلة للشعوب لاستعادة الاستقرار والأمن العالمي”.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي عن “رغبة بلاده إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة، كما نقل لافروف تحيات رئيس مجلس الدوما الروسي إلى رئيس البرلمان، مجدداً دعوة المجلس لزيارة روسيا، ووعد الحلبوسي بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

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