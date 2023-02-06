2023/02/06 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على الألومنيوم روسي الصنع، في أقرب فرصة هذا الأسبوع، بحسب وكالة بلومبرغ.وتسعى واشنطن لمواصلة الضغط على موسكو مع اقتراب الذكرى السنوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ200%..



واشنطن تتجه لفرض رسوم جمركية على الألومنيوم الروسي المركز الخبري الوطني.

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