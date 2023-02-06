2023/02/06 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر، فيما أشار إلى أن الزلزال تسبب بـ145 هزة ارتدادية ودمر نحو 3500 مبنى.وقال أوقطاي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 1541 شخصاً وإصابة اكثر من 9700 المركز الخبري الوطني.

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