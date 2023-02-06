أكثر من 800 قتيل في سوريا بعد الزلزال المدمر صباح هذا اليوم

2023/02/06 | 19:14 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 812 قتيلا، وذكرت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة، قتل أكثر من 780 شخصاً وأصيب 2280 بجروح في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية.تم تسجيل الضحايا في حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسقطت مبان بشكل كامل […]

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