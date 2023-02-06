شاهد بالفيديو.. متداول في | زلزال تركيا المدمر يزحف نحو العراق وسوريا ولبنان | تقديم : صباح الجاف

2023/02/06 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 93exzpVMMWo

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