رويترز: انتاج العراق النفطي في يناير انخفض 100 ألف برميل يوميًا

2023/02/06 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وكالة الانباء العالمية رويترز اليوم الاثنين، ان انتاج العراق من النفط الخام في يناير الماضي انخفض بمقادر 100 ألف برميل يوميًا مقارنة بديسمبر 2022.

وقالت رويترز، انه ووفقا لأرقام الإنتاج الظاهرة في بيانات سومو، فإن إنتاج العراق من الخام في يناير جاء أقل من حصته في إطار اتفاق أوبك+ بمقدار 100 ألف برميل يوميا، حيث انتج 4.33 مليون برميل يوميًا فقط.

وأشارت البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج جاء بعد تراجع الصادرات من كل من العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي كما انخفض أيضا الاستهلاك المحلي.

وقال مسؤولان مطلعان في قطاع النفط هذا الشهر إن العراق يخطط لإغلاق حقل غرب القرنة2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا لعشرة أيام لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من 20 فبراير.

وقال المصدران إن الصيانة لن تؤثر على صادرات النفط إذ من المقرر زيادة الإنتاج من حقول النفط الأخرى لتغطية النقص.

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